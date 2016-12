Diese beiden haben wieder gemeinsame Sache gemacht: Skylar Grey, die zuletzt mit "I Know You" einen Song zum Soundtrack von "Fifty Shades Of Grey" beisteuerte, erhielt für ihren neuen Track "Kill For You" tatkräftige Unterstützung von Eminem. Und das ist noch lange nicht alles: Der "Phenomenal"-Rapper produzierte einen Teil ihres dritten Studio-Albums "Natural Causes", das ab sofort erhältlich ist.

"Kill For You" ist inspiriert vom Gangsterpärchen Bonnie & Clyde - ebenso wie Eminems Song "97 Bonnie & Clyde"

Auf "Kill For You" featured Eminem Skylar Grey nicht nur, sondern hat den Track auch mitproduziert. Im Song geht es um das Gangsterpärchen Bonnie & Clyde - ein Thema, mit dem Marshall Mathers sich gut auskennen sollte: In Eminems "97 Bonnie & Clyde" aus dem Album "The Slim Shady LP" dreht sich ebenfalls alles um das berühmte Gaunerpaar.

Skylar Grey war Co-Writerin von "Love The Way You Lie"

In Skylar Greys "Kill For You" schlüpfen die Sängerin und der Rapper in die Rollen der beiden Protagonisten. Sie habe sich den Song von Anfang an als Duett vorgestellt, verriet Skylar. Da trifft es sich nur zu gut, dass Eminem kein Unbekannter ist: Die beiden Künstler arbeiteten bereits in der Vergangenheit mehrfach zuammen - und schrieben unter Anderem gemeinsam den Mega-Hit "Love The Way You Lie".

Skylar Grey Album "Natural Causes"

