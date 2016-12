Am 23. Oktober 2016 widmet der TV-Sender Arte ab 11:55 Uhr eine ganze "Abgedreht"-Spezial-Folge dem einzigen Geschöpf, dessen Population sich nicht durch Fortpflanzung mehrt: Richtig, den Singles. Die Sendung zollt den verschiedensten Solisten der letzten Jahrhunderte Tribut - und welche Figur könnte das Single-Dasein in seiner Gänze besser verkörpern, als Publikums-Lieblingssingle Bridget Jones? Genau darum ist sie auch ein Teil der Dokumentation. Da trifft es sich umso besser, dass die beliebte Filmreihe am 20. Oktober 2016 nach zwölf Jahren mit "Bridget Jones' Baby" das Leinwand-Comeback der Filmreihe feierte.

"Bridget Jones' Baby" ist eine herzerwärmende Komödie mit großartigem Soundtrack

Die Filmbesetzung mit Renée Zellweger, Colin Firth und Patrick Dempsey kann sich mehr als sehen lassen - und darüber hinaus trumpft die herzerwärmende Komödie aber auch mit großartiger Musik auf. Unter den insgesamt 19 Songs auf dem Soundtrack sind großartige Werke von Ellie Goulding, Years & Years, Ed Sheeran und Craig Armstrong. Bereits die ersten Auskopplungen "Still Falling For You" und "Meteorite" gehen sofort ins Ohr - und sind die perfekte akustische Untermalung der Geschichte.

Soundtrack "Bridget Jones' Baby"

