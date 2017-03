DVD, BluRay und Gewinnspiel: Holt euch Bridget Jones' Baby in euer Wohnzimmer

Chaos-Queen Bridget Jones ist zurück: Endlich könnt ihr euch das romantisch-witzige Leinwandabenteuer in euer Wohnzimmer holen - DVD und BluRay des dritten Teils der Erfolgsreihe sind ab jetzt erhätlich. Wer dachte, dass Bridget Jones nach Schokolade zum Frühstück (2001) und Am Rande des Wahnsinns (2004) endlich im Leben als TV-Produzentin angekommen wäre, der hat sich geirrt. In der Fortsetzung des erfolgreichen Kinohits läuft natürlich wieder alles anders, als von der Titelheldin geplant. Die chaotische Britin ist nämlich plötzlich schwanger - doch wer ist der Vater? Ihr Leben steht wieder komplett Kopf. Seht euch hier den Trailer an:

Ihr habt den Film nicht im Kino gesehen oder könnt nicht genug von dem tollen Streifen bekommen? Dann haben wir das Richtige für euch: Wir verlosen zum Heimkinostart von "Bridget Jones' Baby" eine von drei DVDs. Einsendeschluss ist der 24. März 2017.

▶ Hier geht es zum Bridget Jones Gewinnspiel

Soundtrack "Bridget Jones' Baby"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt