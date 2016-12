Mit La La Land kommt am 12. Januar 2017 ein Highlight in die deutschen Kinos: Ryan Gosling und Emma Stone spielen darin zwei Künstler, die in Los Angeles versuchen, ihre Karrieren voranzutreiben und sich dabei ineinander verlieben. Das romantische Musical-Drama wurde nun bei den diesjährigen Critics Choice Awards ganze acht Mal ausgezeichnet und war der Gewinner des Abends. Unter anderem gab es den wichtigen US-Kritikerpreis in den Kategorien Bester Film und Bester Song. Damien Chazelle wurde zudem als bester Regisseur geehrt.

Sieben Golden Globe-Nominierungen für La La Land

Im kommenden Jahr könnte der Siegeszug des Filmes weitergehen: Bei den Golden Globe Awards, die am 8. Januar 2017 verliehen werden, ist La La Land sieben Mal nominiert. Dabei haben auch die beiden Hauptdarsteller die Chance, einen der begehrten Preise abzustauben und auch der großartige Soundtrack könnte ausgezeichnet werden. Kein Wunder, dass La La Land als heißer Favorit für die Oscar-Verleihung 2017 gilt. Mit dem Trailer könnt ihr euch bereits auf dem Filmstart einstimmen:

La La Land-Soundtrack

