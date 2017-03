Mit La La Land kommt am 12. Januar 2017 ein wahres Film-Highlight in die deutschen Kinos. Bei den diesjährigen Golden Globe Awards, die in Beverly Hills über die Bühne gingen, wurde klar: Dieses Spektakel sollte man sich nicht entgehen lassen. Ganze sieben Preise staubte La La Land ab und ist somit einer der erfolgreichsten Filme des Abends. Unter anderem wurde Damien Chazelle als bester Regisseur ausgezeichnet und gewann zudem den Golden Globe für das beste Drehbuch. La La Land erhielt außerdem den Preis für den besten Film - Komödie/Musical.

Ein grandioser Soundtrack

Neben den beiden Hauptdarstellern Ryan Gosling und Emma Stone wurde außerdem der großartige Soundtrack von La La Land geehrt. Komponist Justin Hurwitz erhielt den Golden Globe für die beste Filmmusik. Kein Wunder - die 30 Tracks des Original Scores untermalen die wunderschönen Szenen perfekt. Darüber hinaus gab es einen Award für den Track "City Of Stars", der als bester Filmsong gekürt wurde. Zu hören ist der Song, in dem Ryan Gosling sein gesangliches Talent unter Beweis stellt, übrigens auch im tollen Trailer. Am 13. Januar 2017 erscheint der Soundtrack im CD-Format, digital ist er bereits erhältlich.

Trailer

La La Land-Soundtrack

La La Land-Score

