Erneut im Nominierungs-Regen: Das Kino-Highlight La La Land hat bei den diesjährigen Academy Awards über ein Dutzend Chancen auf den begehrtesten Filmpreis der Welt. Einen Oscar könnte es unter anderem in den Kategorien Best Original Score sowie Best Original Song geben - in letzterer ist La La Land mit "City Of Stars" und "Audition (The Fools Who Dream)" sogar doppelt nominiert.

La La Land schreibt Oscar-Geschichte: 14 Nominierungen bei den Academy Awards

Nachdem der Musical-Film von Damien Chazelle bereits sieben Grammy-Auszeichnungen und acht Critics Choice Awards abgesahnt hat, geht es jetzt um die wohl bedeutendste Auszeichnung: In 14 Kategorien steht der Film bei den diesjährigen Oscars auf der Liste der Nominierten. Damit gesellt sich La La Land zum Filmklassiker Titanic und überholt sogar das Musical Mary Poppins, welches 1965 schon 13 Nominierungen verbuchen konnte.

Am 26. Februar 2017 findet die Verleihung der 89. Oscars statt

Die Hauptdarsteller der Musical-Romanze dürften aus dem Strahlen ebenfalls nicht mehr herauskommen: Ryan Gosling und Emma Stone wurden beide als beste Hauptdarsteller nominiert und auch Regisseur Damien Chazelle hat die Chance auf einen Oscar: Er darf in der Kategorie "Best Director" hoffen. Ob sich das Hoffen gelohnt hat, wissen wir am 26. Februar 2017, wenn die 89. Verleihung der Oscars in Los Angeles stattfindet.

La La Land: Jetzt im Kino und im Musikladen eurer Wahl

In insgesamt 30 Kategorien werden die goldenen Trophähen bei der feierlichen Award-Show vergeben. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine hochkarätige Jury der Akademie. Wer den heißgehandelten Favortiten La La Land noch nicht gesehen hat, sollte sich nun auf ins Kino machen. Die Musik zur Geschichte von Mia und Sebastian könnt ihr hier kaufen:

