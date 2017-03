Mit La La Land ist am 12. Januar 2017 ein Highlight in die Kinos gekommen. Jetzt erreichte der Film eine ganz besondere Zahl: Die magische Liebesgeschichte rund um Emma Stone und Ryan Gosling lockte mittlerweile über eine Million Besucher in die deutschen Kinos. Das war aber noch lange nicht alles, denn die Zahlen steigen stetig weiter. Dies gelang in diesem Jahr bisher nur dem Kinofilm Passengers.

La La Land dominierte britische BAFTA-Awards

La La Land hat mit sieben Golden Globes und 14 Oscar-Nominierungen einen neuen Rekord aufgestellt. Der Siegeszug ging am 12. Februar 2017 bei den BAFTA-Awards in London weiter. Fünf Trophäen konnte der Streifen mit nach Hause nehmen, unter anderem für den besten Film. Außerdem wurden Regisseur Damien Chazelle und Hauptdarstellerin Emma Stone ausgezeichnet.