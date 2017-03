14 Oscar-Nominierungen und sieben Golden Globes: Mit La La Land hat Regisseur Damien Chazelle einen Musical-Film geschaffen, der Rekorde bricht. Zurecht, denn der Blockbuster trumpft mit Gesangs - und Tanzszenen, die teilweise live eingesungen und in einem einzigen Take gedreht wurden. Behind The Scene-Videos zeigen nun die künstlerische und technische Versiertheit und die Liebe fürs Detail, mit der der Film entstand.

Behind The Scenes des Songs "Somewhere In The Crowd"

Einer der ersten Songs im Film ist "Somewhere In The Crowd" aus einer Szene, in der Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno and Jessica Rothe auf dem Weg zu einer Party auf einer Straße in Los Angeles tanzen. Im Behind The Scenes sehen wir, was es heißt, eine Gesangs - und Tanzszene in einer einzigen durchgehenden Aufnahme zu drehen. Regisseur Damien Chazelle und Kameramann Linus Sandgren wenden diese Technik an, um den Film so lebendig und realistisch wie nur möglich erscheinen zu lassen. Und das bedeutet in der praktischen Umsetzung viele Kamerafahrten und helfende Hände. Mit ihren bunten, intensiven Farben erinnert die Szene an Musical-Filme wie "Les Demoiselles de Rochefort" des Regisseurs Jacques Demy.

Behind The Scenes des Opener-Tracks "Another Day Of Sun"

Filme, in denen alles ein Stück perfekter ist als im echten Leben. Doch idealisieren wollte Chazelle in "La La Land" die Realität nicht gänzlich: "Ich wollte diese Perfektion mit der Vision eines Lebens verbinden, in dem eben nicht immer alles funktioniert". Und so bekam La La Land genau die Prise Zartbitterkeit, die es zur Vollendung brauchte."Wir wollten, dass es sich anfühlt wie ein Musical. Auch wenn du es ohne Ton schaust, sollst du die Melodien fühlen können", so der Regisseur.