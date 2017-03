Am 26. Februar 2017 hieß es in Los Angeles wieder "the Oscar goes to". Der Spitzenreiter in gleich 14 Kategorien der 89. Oscar-Verleihung war in diesem Jahr der Film La La Land von Damien Chazelle, der am Ende sechs der goldenen Trophähen gewann. Um welche es sich dabei konkret handelt, erfahrt ihr hier.

Musikalische Bestleistung: "La La Land" hat die besten Film-Songs

Bei der vierstündigen Oscar-Verleihung standen nicht nur die besten Filmschaffenden der Welt im Rampenlicht, sondern auch die zugehörige Musik: La La Land überzeugte mit "City Of Stars" als bester Song sowie mit dem von Justin Hurwitz komponierten Score zum Film. Er wurde in der Kategorie "beste Filmmusik" ausgezeichnet.

Im Award-Regen: Weitere Auszeichnungen für das Kino-Highlight

Ob für die beste Kamera, die beste Regie oder die Schauspielerin Emma Stone als "Best Actress": La La Land überzeugte die Academy-Jury. Wer das Film-Highlight bisher noch nicht genießen konnte, kann es sich noch immer im Kino gemütlich machen. Denn dort läuft der Film seit dem 12. Januar 2017. Für zuhause gibt es den Soundtrack und Score, um ganz in die Welt der Protagonisten Mia Dolan und Sebastian einzutauchen.

Das Nonplusultra für Soundtrackfans: "The Complete Musical Experience"

Augen zu, Ohren auf, und los: Für alle, die bereits Fans sind, bietet sich mit "La La Land - The Complete Musical Experience" die ultimative Kombination aus Soundtrack und Score: Hier findet sich - chronologisch selbstverständlich getreu der Abfolge im Film aufgelistet - die gesamte Musik wieder, die während des Blockbusters gespielt wird.

