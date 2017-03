James Corden ist der Talkshowmaster der Stunde. La La Land ist der Kinofilm der Stunde. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis der Carpool-Karaoke-Star uns seine eigene Interpretation des mit 14 Golden Globes dekorierten Musicals präsentiert. Und das Ergebnis ist genauso charmant wie erwartet: James tritt, als Mia Dolan aka Emma Stone verkleidet, zur Gesangs-Audition an. Und dichtet den Song "Audition (The Fools Who Dream)" kurzerhand komplett um. Er ist ein Teil des wunderschönen Soundtracks zum Film, auf dem auch Emma Stone und Ryan Gosling selbst zu hören sind.

