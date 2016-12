Faith (Lyric Video)

Eine außergewöhnliche Zusammenarbeit: Ariana Grande und Stevie Wonder veröffentlichen einen gemeinsamen Track. Die Dangerous Woman nahm mit Soul-Legende Wonder den Song "Faith", der auch auf dem Soundtrack des Animationsfilms "Sing" zu hören sein wird, auf. Was diese besondere Kooperation für Ariana bedeutet und wo ihr den Song anhören könnt, erfahrt ihr hier.

Eine Inspiration für Ariana Grande: Über die Zusammenarbeit mit Stevie Wonder

one of the most special moments of my life! thank you Stevie for the music, for your spirit, for the endless inspiration!!! Ein von Ariana Grande (@arianagrande) gepostetes Foto am 11. Feb 2015 um 2:43 Uhr

"Ein sehr besonderer Moment meines Lebens" schrieb Ariana Grande auf ihrem Instagram-Account über die Zusammenarbeit. Dieses Gefühl ist kaum verwunderlich, ist Soul-Legende Stevie Wonder nun schon seit über 50 Jahren im Musik-Business verankert. Damit stellt der Sänger nicht nur eine Inspiration für die 23-Jährige dar, sondern zeigt auch sein Vertrauen in Arianas musikalisches Können. Via Instagram dankte Ariana für Stevies' Musik und seinen großartigen Spirit, der ihr selbst ein Vorbild ist und immer war. "Faith" könnt ihr jetzt bei iTunes und AppleMusic downloaden und euch damit auch auf den Kinostart von "Sing" am 21. Dezember 2016 einstimmen.

Ariana Grande und Stevie Wonder mit "Faith"

