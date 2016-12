Mit den Golden Globe Awards steht am 8. Januar 2017 wieder eine der wichtigsten Verleihungen der Filmbranche an. Neben Filmen, Serien, Schauspielern und Filmemachern werden auch einige Musiker und Soundtracks mit dem begehrten Preis geehrt. Wer zur Wahl steht, verraten wir euch hier.

Gute Chancen für Hailee Steinfeld

Die 20-jährige Hailee Steinfeld hat gute Chancen auf eine Auszeichnung bei den 74. Golden Globe Awards. Sie ist für ihre Performance im Film The Edge of Seventeen in der Kategorie Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy nominiert. Starke Konkurrenz gibt es unter anderem von Emma Stone und Meryl Streep. Hailee Steinfeld machte zuletzt übrigens nicht nur als begabte Schauspielerin, sondern auch als tolle Sängerin auf sich aufmerksam. Unter anderem stand sie gemeinsam mit Shawn Mendes auf der Bühne und veröffentlichte ihre EP HAIZ.

Stitches (Akustik)

"Sing", "Sing Street"und "La La Land" im Rennen um einen Golden Globe

In der Kategorie Best Animated Motion Picture hat der Film Sing die Möglichkeit, sich gegen Kollegen wie Zootopia durchzusetzen. Im Film werden wir Zeugen einer tierischen Casting-Show, die einfach Spaß macht. Kein Wunder also, dass auch der Titeltrack "Faith" in der Kategorie Best Original Song - Motion Picture nominiert ist. Der von Ryan Tedder, Stevie Wonder und Francis Farewell Starlight geschriebene Song wird gemeinsam von Ariana Grande und Stevie Wonder performt. Für die Filme Sing Street und La La Land geht es in der Rubrik Best Motion Picture - Musical or Comedy ums Ganze. Wer einen Golden Globe ergattert, erfahren wir Anfang 2017.

Sing-Soundtrack

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei AppleMusic

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Spotify

Sing Street-Soundtrack

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei Spotify