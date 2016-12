Mit "Faith" haben Ariana Grande und Stevie Wonder einen ganz besonderen Kollabo-Track veröffentlicht: Der energiegeladene, fröhliche Song ist der Titeltrack des Animationsfilms Sing, der von einer tierischen Casting-Show handelt. Auch im zugehörigen Video tauchen die Charaktere des Films auf, während Ariana Grande durch die Straßen tanzt und Stevie Wonder am Klavier begeistert - gute Laune ist also definitiv vorprogrammiert. "Es war ein ganz besonderer Moment in meinem Leben", erklärte die talentierte Sängerin über die Zusammenarbeit mit der Soul-Legende.

