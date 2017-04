Die erste Staffel der Disney-Channel Serie "Soy Luna" brach 2016 Rekorde. Mit dem besten Disney-Channel Serienstart im Free-TV begeisterte die argentinische Telenovela ein junges Publikum in ganz Deutschland. Die Serie dreht sich um die 16-jährige Luna, gespielt von der Nachwuchsschauspielerin Karol Sevilla, die mit ihren Eltern von Mexiko nach Buenos Aires ziehen muss. Eine neue Stadt, neue Schule und neue Mitschüler bringen ihr Leben erst ganz schön durcheinander. Doch zum Glück erfährt Luna von einem angesagten Rollerskating-Club und eroberte dort bald die Open Music Nights.

Auch die zweite Staffel wird die Zuschauer wieder mit jeder Menge Tanz und Gesang auf Rollschuhen verzaubern und hält einige Überraschungen parat. Es gibt nicht nur einige neue Figuren, sondern auch eine gehörige Portion Liebeschaos. Wie wird sich der italienische Austauschschüler Matteo nach seiner Rückkehr aus Italien verhalten? Schließlich hatten er und Luna sich am Ende der ersten Staffel seine Liebe gestanden. Und was hat es mit Sharon Benson und Lunas Vergangenheit auf sich? Das und noch viel mehr spannende Geschichten zeigt der Disney Channel ab dem 24. April jeweils montags bis freitags um 19.10 Uhr.

Die mitreißende Musik zur zweiten Staffel mit "SOY LUNA – La Vida Es Un Sueño"

Mit den "Soy Luna"-Soundtracks rollen die beliebten Hits der Telenovela direkt in die Wohnzimmer und laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Schon drei Tage vor Staffelstart wird der Soundtrack "La Vida Es Un Sueño" am 21. April erhältlich sein. So können sich alle "Soy Luna"-Fans (und die, die es noch werden wollen) perfekt auf die zweite Staffel einstimmen. Die 13 eingängigen Songs bringen die mitreißenden Performances von Luna und ihren Freunden vom TV auf die Ohren. Der Cast rund um Karol Sevilla (Luna) und Ruggero Pasquarelli (Matteo) bietet den Fans wie gewohnt südamerikanisches Temperament und Musik voller Emotionen. Einige der Soundtrack-Highlights sind die eingängige Titelmelodie "La Vida Es Un Sueño", die bewegende Ballade "Vives en Mi" und "Siempre Juntos", das mit coolen Beats jeden zum Tanzen bewegt.