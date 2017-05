Die Disney-Channel-Serie "Soy Luna" begeistert seit Mai 2016 weltweit Kids und Teens, die bei Lunas TV-Abenteuern mitfiebern und vor allem auch mitsingen. Zurzeit läuft die langersehnte zweite Staffel. 2018 können die europäischen Fans ihre Idole endlich live und hautnah erleben.

11 "Soy Luna Live"-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Nach einer ausverkauften Konzert-Tour in Südamerika kommt "Soy Luna" nach Europa und verspricht eine einzigartige Show mit aufwendigen Licht- und Toneffekten. Neben den Hauptdarstellern Karol Sevilla (Luna) und Ruggero Pasquarelli (Matteo) werden auch viele weitere Darsteller aus der Serie die "Soy Luna"-Hits zum Leben erwecken, darunter Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff und Katja Martínez. Die energiegeladenen Perfomances der Stars – von gefühlvoller Ballade bis Rock-Hymne – werden zudem um neue Tanzchoreographien bereichert.

Im März und April 2018 könnt ihr die besten Songs der Serie in folgenden Städten live mit Tänzern und Band erleben: Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Frankfurt, Mannheim, München, Oberhausen, Stuttgart, Wien und Zürich. Alle Termine und Spielstätten der "Soy Luna Live"-Tour findet ihr hier .

Konzert-Tickets für "Soy Luna Live" in Deutschland ab 30. Mai 2017 erhältlich