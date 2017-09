Schnallt euch schon mal die Rollschuhe an: Ab dem 23. Oktober erscheinen neue Folgen der Disney Channel-Erfolgsserie "Soy Luna". Passend dazu ist ab dem 20. Oktober 2017 der Soundtrack zur Serie, "La Vida Es Un Sueño (Staffel 2, Vol. 2)", auf CD, als Download und zum Streamen erhältlich.

Neue Abenteuer rund um Luna und ihre Freunde

In 40 neuen Episoden sorgt der Cast rund um Karol Sevilla (Luna) und Ruggero Pasquarelli (Matteo) montags bis freitags um 19.10 Uhr wieder für beste Disney Channel-Unterhaltung. Für Luna, Matteo & Co. geht es in der Fortsetzung der zweiten Staffel turbulent weiter: Die Jam'n'Roller Clique qualifiziert sich für den großen Rollerskating-Wettbewerb in Mexico und startet damit richtig durch. Luna wird immer beliebter im Team, was Rivalin und "Königin der Bahn" Ámbar gar nicht gefällt.

Die argentinische Teenie-Telenovela "Soy Luna" begeistert nicht nur mit spannenden Stories um das Gefühlschaos von Luna, sondern auch dank mitreißender Musik. Der zweite Teil der aktuellen Staffel bringt neben Liebe, Drama und natürlich Rollerskate-Action wieder poppige Hits und spektakuläre Tanzeinlagen auf den Bildschirm und hält noch einige Überraschungen parat.

Der neue Soy Luna Soundtrack mit besonderen Highlights für deutsche Fans

Auf "La Vida Es Un Sueño (Staffel 2, Vol. 2)" geben Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli & Co. in energiegeladenen Songs wie "Footloose" und "Allá Voy" richtig Gas. Die emotionalen Balladen "No Te Pido Mucho" und "Yes, I Do" lassen die Fan-Herzen dahinschmelzen.

Unter den 20 temperamentvollen Tracks wartet noch eine ganz besondere Überraschung: Pia, die Gewinnerin des Gesangswettbewerbs "Soy Luna - Dein Auftritt" steuert mit "Sei Mutig" einen ohrwurmverdächtigen Song mit gefühlvollem Refrain bei. Auch die anderen Finalistinnen zeigen ihr Können: Celine, Denise, Lisa, Malisa und Pia interpretieren den Soy Luna Klassiker "Alas" ("Flügel") auf Deutsch und zeigen neue Facetten des feurigen Hits.

Tracklisting des Soundtracks SOY LUNA – La Vida Es Un Sueño (Staffel 2, Vol. 2)

01. Footloose

02. Sólo para Ti

03. Catch Me If You Can

04. Pienso

05. Andaremos

06. Allá Voy

07. No Te Pido Mucho

08. Stranger

09. Aquí Estoy

10. Yes, I do

11. Yo Quisiera

12. Siempre Juntos – Versión Grupal

13. Flügel

14. Sei mutig

15. Alas – From "Soy Luna"/ Instrumental Version

16. Sobre ruedas – From "Soy Luna"/ Instrumental Version

17. La Vida es un Sueño – From "Soy Luna"/ Instrumental Version

18. Valiente – From "Soy Luna"/ Instrumental Version

19. Mírame a mí – From "Soy Luna"/ Instrumental Version

20. Fush, ¡Te Vas! – From "Soy Luna"/ Instrumental Version