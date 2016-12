Mit #Raptags erneut zum Durchbruch: der erste deutsche Rap-Contest mit garantiertem Plattenvertrag ist zurück.

Als Gewinner / Gewinnerin bekommst du einen Plattenvertrag bei Chapter ONE - Universal Music inklusive Albumproduktion und dickem Marketingpaket.

Damit hat ganz Rap-Deutschland keine Chance, an dir vorbei zu kommen.



Und: jeder Teilnehmer erhält über den Musikvertrieb Spinnup automatisch die Veröffentlichung seines Tracks in allen wichtigen Stores und Streamingservices weltweit geschenkt!

Um zu gewinnen, musst du dich bei der hochkarätig besetzten Jury (u.a. Rooz Lee, Niko Backspin, Melbeatz, Jumpa, Tamas), in Online Votings und live auf der Bühne durchsetzen.

HIER erklärt dir unsere Moderatorin Visa Vie, wie du dich bewerben kannst. Schau dir das Video an!

Hör dir in der #Raptags-Playlist bei Deezer exklusiv die Tracks aller Teilnehmer an und wähle deinen Favoriten direkt ins Halbfinale! So geht’s: Registriere dich kostenlos bei Deezer und klicke in der #Raptags2016-Playlist auf den Herz-Button neben deinem Lieblingssong. Der Song mit den meisten Deezer-Likes kommt direkt ins Halbfinale!