Wie kommst du an Konzerte? Wie schaffst du es dass deine Musik in Playlisten kommt und gehört wird? Wo kannst du dich bei der Produktion verbessern? Wie verdienst du Geld mit deiner Musik?

Mit Spinnup kannst du deine Musik weltweit in allen Stores wie iTunes, Spotify, Deezer, Amazon & Co. veröffentlichen. Spinnup nimmt keine Rechte und du bekommst 100% der Einnahmen - das ist dir sicher bewusst. Aber warum solltest du genau über Spinnup veröffentlichen? Weil Spinnup dich fördert!

Die Talent Scouts hören deine Pushes an, antworten dir bei Fragen gerne und wenn sie Gefallen an dir finden, dann gibt es zahlreiche Möglichkeiten dich zu unterstützen. Spinnup's Aktionen wie Studioverlosung, Bandcoachings, Songwriting,Gesangsunterricht oder der Verlosung eines Musikvideo Drehs bietet der Musikvertrieb euch stets an damit ihr euch weiterentwickeln könnt.

Beispiel gefällig? Schau dir HIER das Video zur Spinnup Bühne bei den Eastside Music Days 2016 an!