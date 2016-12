Guten Morgen, ihr Chartstürmer: Sportfreunde Stiller waren am vergangenen Donnerstag zu Gast bei Volle Kanne im ZDF. Dort gab es guten Kaffee, leckeres Frühstück und interessante Antworten: Peter Brugger, Florian "Flo" Weber und Rüdiger "Rüde" Linhof standen Moderator Ingo Nommsen eine halbe Stunde für ein aufschlussreiches Interview zur Verfügung, das ihr euch nun nochmal ausgiebig in der Mediathek ansehen könnt.

Über Arbeiten in der Toskana, den Songwriting-Prozess und das neue Album: Sportfreunde Stiller im Interview

Die drei Musiker sprachen selbstverständlich über ihr aktuelles Nummer-1-Album "Sturm und Stille" und verrieten, was es mit dem Titel auf sich hat, wie es entstanden ist und was Charts eigentlich für die Sportfreunde Stiller bedeuten. Außerdem wurde natürlich auch das 20-jährige Jubiläum thematisiert, das die Band in diesem Jahr feiert. Was die "Das Geschenk"-Hitmaker sonst noch berichteten, erfahrt ihr unter folgendem Link:

▶ ZDF Mediathek: Sportfreunde Stiller bei Volle Kanne

Sportfreunde Stiller Album "Sturm & Stille"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music



▶ bei GooglePlay

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn