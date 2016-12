Am 7. Oktober 2016 veröffentlichten die Sportfreunde Stiller ihr siebtes Album "Sturm & Stille". Am selben Tag waren Peter Brugger, Florian "Flo" Weber und Rüdiger "Rüde" Linhof außerdem im Kulturmagazin des ZDF zu sehen: Bei aspekte präsentierten sie zwei Songs aus ihrem neuesten Werk in mitreißenden Live-Versionen, die ihr euch nun in der ZDF-Mediathek immer wieder ansehen könnt.

"Raus in den Rausch" und "Das Geschenk" live

Zum einen spielten die Sportis den Opener von "Sturm & Stille" - namentlich: "Raus in den Rausch". Außerdem durfte sich das Publikum über eine Darbietung der aktuellen Single "Das Geschenk" freuen. Weitere Themen der Sendung waren unter anderem Wolf Biermanns Autobiographie "Warte nicht auf bessre Zeiten!" und "Der Fall Kalinka" im Kino. Hier könnt ihr nochmal reinschauen:

▶ ZDF Mediathek: aspekte (ganze Folge)

▶ "Raus in den Rausch" und "Das Geschenk" bei aspekte

