Am 01. Dezember wird in Bochum wieder Deutschlands größter Radiopreis, die 1LIVE Krone vergeben. Welcher der nominierten Künstler die Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf, bestimmen dabei die Fans und Radiohörer. Auch die Sportfreunde Stiller haben die Chance auf ein "Krönchen" und ihr könnt das Trio zum Sieg voten.

Sportfreunde Stiller: Beste Band und Beste Single

Bei der diesjährigen 1LIVE Krone werden werden Preise für Künstler, Videos und Songs in sechs verschiedenen Kategorien vergeben. Die Sportfreunde Stiller sind gleich in zwei Kategorien nominiert: Um den Preis als "Beste Band" konkurrieren Peter, Flo und Rüde mit Annenmaykantereit, Silbermond, den 257ers, den Beginnern und Boy. Außerdem ist die Sportfreunde Stiller Single "Das Geschenk" vom aktuellen Album "Sturm & Stille" als "Beste Single" nominiert. Erstmalig wird die Preisverleihung am 1.12. live ab 20:15 Uhr im WDR übertragen. Außerdem könnt ihr die Show mit euren Lieblingskünstlern auch online streamen oder im 1LIVE Radioprogramm hören.



Auf wdr.de könnt ihr für die Sportfreunde Stiller abstimmen und ihnen zum Sieg bei der 1LIVE Krone 2016 verhelfen:

▶ Hier voten für Beste Band

▶ Hier voten für Beste Single