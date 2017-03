In ihrem letzten Video "Auf Jubel gebaut (Tour/Ihr/Wir/Danke!)" zeigen die Sportfreunde Stiller, wie es bei ihnen auf Tour aussieht: Krachige Gitarren, tausende singende und feiernde Fans und der ein oder andere "Spaziergang" auf den Händen der Zuschauer, jede Menge gute Laune und Jubel inklusive.

Erlebt die Sportfreunde Stiller live auf der Bühne

Auch in diesem Jahr sind Peter, Flo und Rüde wieder mit ihrem Album "Sturm & Stille" unterwegs und bespielen die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn ihr die neuen Songs "Das Geschenk" und "Raus in den Rausch" oder Klassiker wie "Applaus, Apllaus" und "Ein Kompliment" live erleben wollt, solltet ihr euch diese Tour nicht entgehen lassen: Neben diversen Stops im Mai stehen sogar einige Sportfreunde Stiller Open Airs im Sommer auf dem Plan!

Alle Sportfreunde Stiller Termine 2017 im Überblick

03.05.2017 Wien, Planet.tt Bank Austria Halle Gasomete

11.05.2017 Göttingen, Stadthalle Göttingen

19.05.2017 Potsdam, Waschhaus - Arena

20.05.2017 Stuttgart, Theaterhaus (am Pragsattel)

23.05.2017 Hannover, Capitol

24.05.2017 Saarbrücken, Garage

26.05.2017 Dresden, Alter Schlachthof

27.05.2017 Kiel, Max Nachttheater

03.06.2017 Gmunden, Rathausplatz Gmunden

17.07.2017 Graz, Kasemattenbühne

20.07.2017 Klam bei Grein, Burg Clam

27.07.2017 Ebern-eyrichshof, Schloss Eyrichshof



▶ Sportfreunde Stiller Tickets gibts hier