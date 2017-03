Seit 20 Jahren sind die Sportfreunde Stiller nun schon als Band unterwegs und konnten in dieser Zeit auch schon einige Preise wie de 1Live Krone oder den ECHO abstauben. Auch beim diesjährigen ECHO sind Peter, Flo und Rüde nominiert und haben die Chance auf den renommierten Musikpreis. Wir gratulieren und drücken die Daumen!

Sportfreunde Stiller nominiert als "Band Pop National"

In der Kategorie "Band Pop National" konkurrieren die Sportfreunde unter anderem mit Künstlern wie The BossHoss und Annenmaykantereit um den deutschen Musikpreis. Die Verleihung des ECHO 2017 findet am 6. April in der Messe Berlin statt. In diesem Jahr führen Sascha und Xavier Naidoo als Gastgeber durch die Preisverleihung mit großem Showprogramm. Die TV-Ausstrahlung seht ihr einen Tag später, am 7. April auf VOX.