Raue Klippen und artistischer Tanz in "By Your Side" von Jonas Blue feat. Raye

Raue Küsten und viel Glitzer: Im Video zu "By Your Side" von Jonas Blue sehen wir einer nordischen Schönheit dabei zu, wie sie in silberner Pailettenhose und mit Kopfhörern erst an Klippen tanzt und sich dann artistisch durch das kühle Nass treiben lässt. Für seine Single holte sich DJ und Produzent Jonas Blue Unterstützung von der Sängerin Raye und ist übrigens zum ersten Mal selbst in einem seiner Videos zu sehen.

Spring King erfinden ihre eigene Dating-Show im Video zu "Detroit"

Im ihrem Video zu "Detroit" aus ihrem Debüt-Album "Tell Me If You Like To" erfinden Spring King mal eben ihre eigene TV-Datingshow und suchen, natürlich, die ganz große Liebe. Dies geschieht stilecht in Bad-Taste-Klamotte und mit einer gehörigen Portion Humor. Wer das Herz der schönen Single-Lady erobert? Seht selbst. Eins steht jedoch schon fest: Es endet mit den Worten "To Be Continued" und weckt die Hoffnungen auf eine Forsetzung der Videostory.

