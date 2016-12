Stanfour - "In Your Arms"

Stanfour blicken mit ihrem Album "Fireworks - Best Of Stanfour" dankbar zurück: Die Brüder Konstantin und Alex Rethwisch feiern mit ihrer Band dieses Jahr bereits zehn-jähriges Jubiläum. Die Erinnerung an die Anfänge sind noch frisch: Die Geschwister türmen aus der Idylle der norddeutschen Insel Föhr und wagen den Schritt über den großen Teich nach Los Angeles. Sie sind sofort vom Lebensgefühl und vom Musik-Spirit des Sonnenstaates infiziert und gründen die Band Stanfour. Zurück in ihrer Heimat treffen sie auf Eike und Christian, die die Band komplett machen. Inzwischen sind auch Heiko und Paul mit an Bord.

Stanfour - "For All The Lovers"

Keiner hätte damals geglaubt, dass Jahre später Menschen die Songs ihrer Alben "Wild Life", "Rise & Fall", "October Sky" und "IIII" mitsingen, egal, wo sie in Deutschland spielen. Dass große Weltstars wie Pink, John Fogerty oder a-ha die Band einladen, sie auf ihren Tourneen zu begleiten. Dass ein Filmemacher wie Til Schweiger ihre Songs als Soundtrack für seine Blockbuster aussucht. Und erst recht hätte damals niemand für möglich gehalten, dass ihre Veröffentlichungen Gold und Platin-Status erreichen.

Stanfour - "Wishing You Well"

Mit "Fireworks" erscheint nun die erste Best Of-Zusammenstellung der Band mit allen großen Hits wie "For All The Lovers", "In Your Arms", "Wishing You Well" und "Sail On". Das Doppel-Album enthält aber nicht nur liebgewonnene Klassiker, sondern mit "Fireworks" und "Losing Battle" auch zwei neue Songs. Obendrauf gibt es Live-Mitschnitte, eine Akustik-Version von "Hearts Without A Home" sowie die Phil Collins-Coverversion "Another Day In Paradise". Die Songs werden Stanfour auch im Rahmen einer Tour live spielen. Die Termine gibt's hier und das Album unter anderem bei diesen Shops:

Stanfour Album "Fireworks - Best Of Stanfour"

