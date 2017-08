Instruction feat. Demi Lovato, Stefflon Don (Lyric Video)

Der Londoner DJ Jax Jones landete bereits mit "You Don’t Know Me feat. Raye" einen Frühsommer-Hit. Jetzt schickt er gleich den nächsten Partykracher hinterher. "Instruction" nahm er zusammen mit der US-amerikanischen Sängerin Demi Lovato und der britischen Newcomerin Stefflon Don auf. Hot, hotter, Hotsauce: Das Cover zeigt schon, wie heiß dieser Track ist. Perfekt für eine sommerliche Party, denn auf den eingängigen Beatmix aus Old-School-Sound und House-Elementen, lässt es sich prima tanzen.

Jax Jones wollte unbedingt Demi Lovato dabei haben

Demi Lovato featured zurzeit einen feurigen Hit nach dem nächsten: Nach der Kollaboration mit den Cheat Codes und "No Promises", liefert sie diesmal mit Jax Jones ab. Der britische DJ erzählte in einem Interview, warum er Demi unbedingt dabei haben wollte: "Wir wussten, dass wir jemanden mit einem gewissen Maß an Swag und Selbstbewusstsein brauchten, um so einen Song rauszubringen. Wir fragten Demi, ob sie interessiert wäre. Ich dachte, dass es nicht einfach werden würde, aber Demi verliebte sich sofort in 'Instruction'. Sie brachte genau das Gefühl mit ihrer Stimme, welches der Song brauchte."

Jax Jones Song "Instruction feat. Demi Lovato, Stefflon Don"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes