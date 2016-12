Der Deutsche Radiopreis 2016 holt sich in diesem Jahr den großen Rock-Titanen Sting auf die Bühne. Am 6. Oktober 2016 wird der Brite bei der Preisverleihung in Hamburg nicht nur seinen Hit "I Can't Stop Thinking About You" live performen, sondern auch den Sonderpreis für sein musikalisches Gesamtwerk überreicht bekommen. Damit nicht genug: Im Rahmen der Sting Radio Lottery haben alle daran teilnehmenden Radiosender deutschlandweit die Chance, einen exklusiven Senderbesuch inklusive eines Akustik-Sets mit Sting zu gewinnen. Sting wird also die Los-Trommel rühren und schon am nächsten Tag live bei dem Sieger der Lotterie vor einer sehr kleinen Hörerschaft auftreten. Wo das sein wird, erfahren wir erst bei der Verkündung während des Events. Wenige Fans können nur dabei sein, wenn der Ex-Police-Mann am 7. Oktober 2016 sein erstes Radiokonzert in Deutschland spielt.

Sting-Performance bei einem Radiosender und ihr könnt dabei sein

Dass ein solches Konzert eines der exklusivsten Live-Erlebnisse sein wird, brauchen wir wohl keinem Sting-Fan zu erzählen. Und wie kann man als Fan dabei sein? Verfolge den Deutschen Radiopreis, warte auf die Auflösung der Sting Radio Lottery und erfahre, welcher Sender ausgelost wurde. Scanne dessen Website und nehme Teil am Gewinnspiel des als Gewinner ermittelten Radiosenders.

Stings Album "57th & 9th" erscheint am 11. November 2016 und ist so rockig gut wie erwartet

Der Star-Gast auf dem Deutschen Radiopreis 2016 versorgt uns gerade nicht nur fleißig mit Video-Einblicken aus seiner Studiozeit zu seinem neuen Album "57th & 9th", das am 11. November 2016 erscheint, sondern zeigt bereits mit seinen Songs "I Can't Stop Thinking About You" und "50.000", dass die Auszeichnung mit einem Sonderpreis mehr als gerechtfertigt ist. Der Deutsche Radiopreis 2016 ist eine der größten Auszeichnungen für die Sender und ihre Programme und hat in diesem Jahr viele tolle Künstler zu Gast: Darunter auch TheBossHoss und Frances. Mit mehr Informationen zum zwölften Studio-Album von Sting versorgen wir euch hier.

▶ Mehr Videos von Sting ansehen

Sting Album "57th & 9th"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt