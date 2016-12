Nach der ruhigeren Single "I Can't Stop Thinking About You" zeigt Sting erneut eine härtere Seite von sich. Mit dem Track "Petrol Head" gibt der Brite einen weiteren Einblick in sein Album "57th & 9th" - und der ist ganz schön laut. Für den gitarrenlastigen Song dienten Sting die amerikanischen Highways und das damit verbundene Freiheitsgefühl als Inspiration. "Es geht um die Suche nach etwas Besserem. Einem gelobten Land - mystisch und mächtig", verrät der Musiker im Track by Track-Format.

Petrol Head (Song Besprechung)

Am 11. November 2016 erscheint Stings neues musikalisches Werk. Wer "57th & 9th" jetzt schon ordert, kann die Wartezeit mit drei Tracks des Briten verkürzen. "Petrol Head", "I Can't Stop Thinking About You" und "50,000" gibt es bei der Vorbestellung im digitalen Format als Direkt-Download.

Sting Album "57th & 9th"

