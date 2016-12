Mit seinem aktuellen Album "57th & 9th" hat Sting ein weiteres Meisterwerk abgeliefert. Songs wie "I Can't Stop Thinking About You" und "Petrol Head" gibt der britische Sänger schon bald live bei Konzerten zum Besten. Im Frühjahr 2017 wird er auf seiner Tour auch Deutschland einen Besuch abstatten. In Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf macht Sting mit seiner großartigen Live-Show Halt. Anbei die Termine in der Übersicht:

25. März 2017 Hamburg, Sporthalle

29. März 2017 Stuttgart, Porsche Arena

04. April 2017 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Sting eröffnet das Pariser Bataclan

In Paris stellte Sting am 12. November 2016 seine Live-Qualitäten bei einem ganz besonderen Konzert unter Beweis. Am Jahrestag der Pariser Anschläge von 2016 spielte der Brite einen Gig im Bataclan, welcher die Wiederöffnung des Konzertsaals markierte. "Wir wollen den Menschen gedenken, die vor einem Jahr ihr Leben verloren haben. Gleichzeitig wollen wir das Leben feiern und die Musik, für die dieser historische Konzertsaal steht", erklärte Sting während des Auftritts.

