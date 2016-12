Sting kommt nach Deutschland: Für die Verleihung der Bambis begibt sich der Brite auf den Weg zum wichtigsten deutschen Medienpreis. Dort performt der Künstler, der gerade sein Album "57th & 9th" veröffentlicht hat, seine aktuelle Single "I Can't Stop Thinking About You". Zu sehen ist die Bambi-Verleihung am 17. November 2016 ab 20:15 Uhr in der ARD sowie im Stream auf bambi.de. Zur Einstimmung gibt es hier das tolle Video zu "I Can't Stop Thinking About You" zu sehen: