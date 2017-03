Herzlichen Glückwunsch an Sting: Der Musiker kann sich über eine Nominierung bei den diesjährigen Academy Awards freuen. Für seinen Song "The Empty Chair" könnte er am 26. Februar 2017 den Oscar in der Kategorie Bester Filmsong abstauben. Der Track von seinem aktuellen Album "57th & 9th" behandelt die Geschichte des ermordeten amerikanischen Journalisten James Foley, der 2014 im Irak ums Leben kam. Zu hören ist der Song in der Dokumentation Jim: The James Foley Story.

Die vierte Oscar-Nominierung

Für Sting stellt diese Nominierung bereits die vierte dar; als Gewinner konnte er bei den Oscars bisher allerdings noch nicht hervorgehen. Dieses Jahr könnte es aber so weit sein: Gemeinsam mit J. Ralph hat Sting mit "The Empty Chair" einen tiefgründigen und bewegenden Track geschaffen. "Ich habe den Song anhand der Dinge geschrieben, die mir die Familie und Freunde von Jim über ihn erzählt haben. Es ist ihr Song", verriet der Brite über das Stück.

