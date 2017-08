ARTE widmet Sänger Sting im Rahmen seines "Summer of Fish'n'Chips" einen ganzen Themenabend: Am Freitag, den 18. August 2017, seht ihr die britische Rock-Legende in der packenden Dokumentation "Beyond The Police" ab 21:55 Uhr. Darin erfahrt ihr alles über Gordon Matthew Thomas Sumner, so Sting mit bürgerlichem Namen, der in spannenden Interviews von seiner Kindheit und seiner Zeit bei The Police berichtet. Im Anschluss erwartet euch ab 22:55 Uhr der Konzertmitschnitt "Sting im Pariser Olympia". Dort spielte er im April 2017 liebgewonnene Klassiker und neue Hits aus seinem aktuellen Album "57th and 9th".

