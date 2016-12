Musikalisch war es eine Weile still um Sunrise Avenue, doch nun will die fünfköpfige Truppe mit ihrem am 21. Oktober 2016 erscheinenden "Fairytales – Best Of 10 Years"–Edition ihres Best Of-Albums auf vergangene Erfolge zurückblicken und zeitgleich neue Musik präsentieren. Zwei brandneue Songs sind deshalb auf dem Longplayer zu finden sowie weiteres unveröffentlichtes Bonus-Material, das sicherlich die Fan-Herzen höher schlagen lassen wird. Die erste Auskopplung heißt "Prisoner in Paradise" und ist ab sofort erhältlich.

Album "Fairytales – Best Of 10 Years" ab 21. Oktober 2016 | Single "Prisoner in Paradise" ab jetzt

Die Pop-Rocker von Sunrise Avenue zählen zu den beliebtesten Musikern in Deutschland. Dies hängt nicht nur mit der Tätigkeit des Frontsängers Samu Haber als Coach bei der Erfolgsshow The Voice of Germany zusammen, sondern ist auch auf die unzähligen Hits der vergangenen Jahre zurückzuführen, mit denen sich die finnische Band eine ungeheuer große Fangemeinde erspielt hat. Seit zehn Jahren sind die Herren nun unermüdlich mit demselben Enthusiasmus und der gleichen Begeisterung auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und spielt in großen Hallen sowie auf den wichtigsten Festivals.

Sunrise Avenue Album " Fairytales - Best Of 10 Years Edition"

