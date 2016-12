Sunrise Avenue - "Fairytale Gone Bad"

Ein wahres Must-Have für jeden Sunrise Avenue-Fan: Die finnische Rockband präsentiert ab jetzt die "Ten Years Edition" ihres Best Of-Albums "Fairytales". Bereits 2014 zog die Band eine Zwischenbilanz - mit dem Album "Fairytales - Best Of 2006-2014". Mit der ab sofort erhältlichen "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition" ist nun ein Album erschienen, das das Werk der Band der vergangenen zehn Jahre auf ganz besondere Art und Weise würdigt.

Sunrise Avenue - "Hollywood Hills"

Samu Haber und seine Band-Kollegen gehören zweifelsohne zu den Musikern, die schon seit Jahren Garant für große Hits, hartnäckige Ohrwürmer und vor allem großartiges Live-Entertainment sind. Ihre Geschichte reicht aber noch länger als ein Jahrzehnt zurück: Vor fast einem Vierteljahrhundert wurde die Band Sunrise aus der Taufe gehoben und etwa zehn Jahre später in Sunrise Avenue umbenannt. In dieser Zeit entstanden große und noch immer beliebte Hits.

Sunrise Avenue - "Lifesaver"

"Fairytale Gone Bad", "Hollywood Hills", "Lifesaver": Sie alle finden sich zusammen mit 16 weiteren Hits der Band in der Tracklist der "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition" wieder. Die Deluxe-Version des Albums enthält zudem ein Hardcover-Fotobuch mit 64 Seiten sowie eine Live-DVD bzw. Bluray mit 19 Songs vom Konzert-Highlight in der Berliner Wuhlheide.

Sunrise Avenue Album "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition"

