Sunrise Avenue haben ein Neugierde weckendes Video auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht: Kommentiert vom Text "Wait for it.... 11.11.2016." zeigen Samu Haber und Co. feuchtfröhliche Bilder von einem Set. Ob sich diese Pool-Szenen auf die Lyrics ihrer aktuellen Single "Prisoner In Paradise" beziehen? Im Ohrwurm heißt es nämlich: "Air, Catching my breath isn't easy, Feels like you're breathing for me. Something is wrong with this".

"Prisoner In Paradise" stammt aus der "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition"

Mit "Prisoner In Paradise" veröffentlichen Sunrise Avenue im Oktober 2016 die erste Single-Auskopplung ihrer "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition", die einen Querschnitt aus der Erfolgsgeschichte der finnischen Band liefert. "Prisoner In Paradise" setzt sich mit zu wenig Freiraum in Beziehungen auseinander. Was es mit dem interessanten Clip, den ihr oben im Player sehen könnt, auf sich hat, erfahrt ihr am 11. November 2016.

Sunrise Avenue Album "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei Spotify