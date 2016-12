Wie die Zeit vergeht: Vor zehn Jahren veröffentlichten Sunrise Avenue ihr erstes Album "On The Way To Wonderland" - und das muss gefeiert werden. Bevor am 21. Oktober 2016 mit der "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition" ein um zahlreiches Bonusmaterial ergänzter Querschnitt der Erfolgsgeschichte von Sunrise Avenue erscheint, haben die Finnen eine großartige Verlosung für euch vorbereitet. Besucht die Website sunriseave.com/contests/sunrise10 und teilt euer schönstes Foto aus zehn Jahren Sunrise Avenue mit der Band und zahlreichen weiteren Fans.

Trefft Sunrise Avenue in Berlin

Der tollste Schnappschuss erhält einen großartigen Preis: Ihr gewinnt eine Reise nach Berlin für euch und einen Freund und trefft die Band zu einem Meet & Greet. Außerdem gibt es für euch und eure Begleitperson jeweils ein Ticket für das The Voice Of Germany-Finale und sowie die "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition" inklusive Autogrammen. Und damit dieser Tag für euch unvergesslich bleibt, wird von euch und der Band auch ein professionelles Foto aufgenommen. Samu, Sami, Riku und Raul werden am 28. Oktober 2016 das Gewinnerfoto teilen und so den Sieger bekannt geben. Wir wünschen euch viel Glück!

Sunrise Avenue Album "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition"

