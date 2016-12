Einen Teaser gab es schon vor einigen Tagen zu sehen - nun folgt der komplette Clip: Sunrise Avenue haben das offizielle Musik-Video ihrer Single "Prisoner In Paradise" veröffentlicht und damit Frontmann Samu Haber in eine ganz schön brenzlige Situation gebracht:

In den Lyrics des Ohrwurms heißt es: "Air, Catching my breath isn't easy, Feels like you're breathing for me. Something is wrong with this". Inspiriert davon findet sich Samu festgekettet im Wasser wieder - offenbar ohne Hoffnung auf Flucht:

Ob ihm wohl die gutaussehende Hauptdarstellerin des Videos helfen kann, während sie sich einem Spiel mit den Elementen hingibt? Oben im Player wartet die Antwort und ihr seht auch, ob Samu sich schließlich doch befreien kann oder nicht.

Mit "Prisoner In Paradise" veröffentlichen Sunrise Avenue im Oktober 2016 die erste Single-Auskopplung ihrer "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition", die einen Querschnitt aus der Erfolgsgeschichte der finnischen Band liefert.

Sunrise Avenue Album "Fairytales - Best Of - Ten Years Edition"

