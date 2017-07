Mit einem Brief an seine Fans hat Samu Haber bei Facebook große Neuigkeiten verkündet: Sunrise Avenue haben mit "Heartbreak Century" ein neues Album angekündigt, das am 6. Oktober 2017 erscheint. Die erste Single daraus heißt "I Help You Hate Me" und erscheint bereits am 18. August 2017. Damit aber noch nicht genug: Nachdem der "Unholy Ground"-Nachfolger das Licht der Welt erblickt hat, kommen Sunrise Avenue wieder auf große Tour - und spielen in Berlin, Hamburg, Köln und München auch vier Konzerte in Deutschland.

"Heartbreak Century" ist von den Erlebnissen einer großen Reise inspiriert

Für das neue Album "Heartbreak Century" reiste Samu Haber nur mit seiner Gitarre im Gepäck um die halbe Welt. Er nahm sich eine Auszeit und schrieb Songs: "Mir wurde klar, dass ich dringend Abstand brauchte", erinnert sich der 41-Jährige. "Abstand von Finnland, von der Band und von meinem bisherigen Leben." Die vielen verschiedenen Eindrücke, die er während dieser Reise gesammelt hat, verhelfen dem neuen Album zu ungewohnt neuen Klängen. Kein Wunder, sie wurden schließlich von Erlebnissen der unterschiedlichsten Ecken der Welt inspiriert: Australien, Los Angeles, London, Kopenhagen, Göteborg, Stockholm, Helsinki und Berlin sind nur einige Orte, die den Sound von "Heartbreak Century" geprägt haben. Weitere Infos folgen in Kürze.

Alle Deutschland-Konzerte von Sunrise Avenue hier im Überblick: