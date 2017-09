Der Herzschmerz geht weiter: Mit dem Song "Let Me Go" veröffentlichen Sunrise Avenue einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "Heartbreak Century".

Wie auch die erste Single "I Help You Hate Me", spielen die Themen der zu Ende gehenden Beziehungen, Liebeskummer und Freiheitsdrang eine große Rolle. Das Stück „Let Me Go“, dessen Arbeitstitel ehemals „Unlove Me“ lautete, soll einen Wink in Richtung Sozialer Netzwerke darstellen. Denn diese verleiten dazu, jemanden nie gehen zu lassen und der Person, wenn auch nicht im wahren Leben, online zu folgen.

Sunrise Avenue Single "Let Me Go"

