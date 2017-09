Ein ganz normaler Morgen in Berlin - aber wer radelt denn da mit Kopfhörern und Kamerabegleitung durch die Stadt? Sunrise Avenue Frontmann Samu Haber war zwischen Dom, Brandenburger Tor, Alexanderplatz und der Berliner Mauer unterwegs und hat sich mal umgehört, wie ihr den neuen Song "I Help You Hate Me" vom kommenden Album "Heartbreak Century" findet.

Mit dem Rad durch Berlin: Samu Haber stellt neue Single vor

Dafür hat er noch vor Veröffentlichung der neuen Single, verschiedene Leute auf der Straße probehören lassen. Im Video oben seht ihr, wie Samu das Feedback zum Song "I Help You Hate Me" bekommt und schon nach kurzem Hören die Ohrwurmqualitäten des neuen Songs bestätigt werden. Und bevor Samu sich wieder aufs Fahrrad schwingt und an der East Side Gallery dem Sonnenuntergang entgegenradelt, bleibt auch noch Zeit für das eine oder andere Fanfoto.