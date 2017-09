Nach den ersten beiden Veröffentlichungen "I Help You Hate Me" und "Let Me Go", präsentieren Sunrise Avenue heute den dritten Song vom neuen Album. Mit "Heartbreak Century" gibt es ab heute den Titeltrack zu dem am 06. Oktober erscheinenden Werk.

"Can Lovers ever last in this Heartbreak Century?"

Darauf stellt sich die Band immer wieder eine Frage:"Can Lovers ever last in this Heartbreak Century?" Was hat in einem schnelllebigen Zeitalter wie diesem noch Bestand? Einer High-Tech-Ära der ständigen Updates, in der echte Gefühle scheinbar zu einem nicht mehr kompatiblen Relikt aus vergangenen Tagen geworden sind und jeder nur noch aufs Smartphone starrt. Eine anerkannte Zivilisationskrankheit, der Sunrise Avenue musikalisch auf "Heartbreak Century" zu Leibe rücken: Die Rückkehr zu echten Werten, zu echten Gefühlen und zu echtem, handgemachten Poprock.

