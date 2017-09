"Ich habe für diese Platte insgesamt über 100 Songs geschrieben, die sich zwar ganz okay angefühlt haben, aber letztendlich doch nicht 'richtig' klangen", verrät Frontmann Samu Haber über den Entstehungsprozess des neuen Sunrise Avenue-Albums "Heartbreak Century". Sie seien immer ehrlich zu unseren Fans gewesen und: "das Publikum merkt sofort, wenn etwas nicht authentisch ist. Ich habe mir irgendwann eine Frist gesetzt: Ich würde so lange an neuen Stücken arbeiten, bis ich selbst zufrieden wäre. Und wenn es zehn Jahre dauern sollte." Glücklicherweise ist der Knoten eines Tages beim Schreiben der ersten Single "I Help You Hate Me" geplatzt.

"Nach langer Zeit herrschte wieder dieses alte Gang-Feeling im Studio"

"Manchmal ist es schwierig, sich diese kindliche Neugierde und Begeisterungsfähigkeit aus Anfangstagen zu bewahren. Mit dieser Platte haben wir sie definitiv wiedergefunden. Nach langer Zeit herrschte wieder dieses alte Gang-Feeling im Studio; wir alle hatten unfassbar viel Spaß. Ich denke, das hört man den Songs auch deutlich an", so Samu weiter. Gemeinsam mit drei verschiedenen Produzenten haben er (Gesang, Gitarre), Raul Ruutu (Bass), Sami Osala (Drums) und Riku Rajamaa (Gitarre) fast zwölf Monate an "Heartbreak Century" gearbeitet.

"Vieles ist sehr roh und unbearbeitet, wodurch alles einen ganz besonderen Charme bekommt"

"In den Songs herrscht ein ganz neues Feeling. Obwohl viele akustische Instrumente zu hören sind, ist doch ein gewisser urbaner Geist vorhanden", beschreibt Samu den frischen Sound-Wind auf "Heartbreak Century". "Fast kann man die Vibrationen der Straßenbahn zwischen den Songs spüren, die vor dem Studio vorbei fuhr. An anderen Stellen hört man Studiogeräusche und teilweise auch Spielfehler, die wir einfach drin gelassen haben. Vieles ist sehr roh und unbearbeitet, wodurch alles einen ganz besonderen Charme bekommt". Das Sunrise Avenue-Album "Heartbreak Century" erscheint am 6. Oktober 2017 und kann bereits vorbestellt werden.

Sunrise Avenue Single "Hartbreak Century"

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify

▶ bei Deezer