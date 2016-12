Symphoniacs - "Prayer In C" (Robin Schulz)

Mit ihrer klassischen Interpretation des Hits "Prayer In C" veröffentlichen Andy Leomar und seine Projekt-Kollegen die erste Single-Auskopplung aus ihrem Debüt-Album "Symphoniacs". Hierauf werden klassische Werke elektronisch inszeniert und elektronische Welthits klassisch neu interpretiert. Im Player oben seht ihr eine beeindruckende Live-Version des Robin-Schulz-Nummer-1-Erfolgs, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

"Prayer In C": Neuinterpretation eines Remixes

Übrigens: Streng genommen interpretieren die Musiker des Elektro-Klassik-Projekts Symphoniacs hier keinen Robin Schulz-Hit neu, sondern ein Lied des französisch-israelischen Folkpop-Duos Lilly Wood & the Prick. "Prayer in C" wurde von ihnen zwar bereits im Jahr 2010 veröffentlicht, erreichte aber in 2014 erst durch den Remix des Osnabrücker DJs und Produzenten weltweite Berühmtheit und Spitzenplatzierungen in den Charts.

Symphoniacs Album "Symphoniacs"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Spotify