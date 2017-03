Großartige Neuigkeiten verkündet die offizielle Website von Take That: Die Briten melden sich mit frischem musikalischen Material zurück und veröffentlichen ihre neue Single "Giants". Diese gilt gleichzeitig als große Ankündigung für ein neues Take That-Album namens "Wonderland", das am 24. März 2017 erscheint. Die achte Platte der Pop-Band und früheren Boygroup ist bereits vorbestellbar.

An Erfolge anknüpfen

Zuletzt feierten Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen in 2015 Erfolge mit ihrem Album "III". Ein besonderes Highlight für Fans war die sich anschließende DVD "Live 2015" mit 24 Videos aus der O2 Arena in London. Nun macht sich das Trio auf, an Erfolge wie die beiden Singles "Hey Boy" und "These Days" anzuknüpfen. In Kürze dürfen wir euch mehr verraten.

Take That-Album "Wonderland" vorbestellen

