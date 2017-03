Nach ihrer letzten Single "Hey Boy" war es kurz still um Take That geworden - aber eben nur kurz: Mit "Giants" meldet sich das Trio nun zurück. Und das ist noch nicht alles: Am 24. März 2017 erscheint mit "Wonderland" endlich auch ein neues Album von Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen. Das Lyric Video zum ersten akustischen Vorboten ist ein Farben-Spektakel, das gute Laune macht. Hinter dem Video steckt niemand Geringeres als Katie Halil, die Ehefrau von Howard Donald. Die Londonerin ist Illustratorin, kreiert unter ihrem Pseudonym What Katie Drew Typographien, Animationen und vieles mehr.

