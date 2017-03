Giants (Video)

Nach dem sehr farbenfrohen Lyric-Video bekommt der Song "Giants" nun auch ein offizielles und ebenso buntes Musikvideo. "Giants" ist die erste Single aus dem kommenden, achten Studioalbum "Wonderland". Die Platte ist bereits vorbestellbar und am 24. März 2017 erhältlich.

Mit Take That auf der Reise ins Wunderland

Die britische Pop-Band nimmt uns mit dem Song mit auf ihre erste visuelle Reise in ihr Wunderland. Der Clip, gedreht unter Regie von Matt Whitecross, ist eine wahre Lichtershow, die on Top mit Tänzern glänzt. Neben diesen sind auch Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow in bunten Hemden zu sehen. Am Ende des Videos versinkt der Raum in Konfettiregen und erinnert an wundervolle Konzertmomente. Oben im Player könnt ihr euch das künstlerische Video zu "Giants" ansehen.

Take That-Album "Wonderland" vorbestellen

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt