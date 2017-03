Zum Start der diesjährigen "Red Nose Day"-Ausgabe in Großbritannien stiegen Gary, Howard und Mark von Take That zu James Corden ins Carpool Karaoke-Auto. Gut gelaunt zeigte sich das Trio mit roten Nasen, vielen Songs und einer lustigen Aktion. Der Komiker cruiste mit der britischen Popband Take That durch Los Angeles und frischte in dem 15-minütigen Clip alte Songs und Zeiten auf. Neben Songs wie "Back For Good" und "Giants" hatte James' auch etwas vorbereitet.

Take That singen sich mit James Corden durch L.A.

Mit selbstgebrannten CDs unter dem Arm schlugen sich die Vier durch die Straßen von Los Angeles, um ihre Musik zu promoten – bis zu ihrem grandiosen Auftritt in einem Brillenfachgeschäft. Was passiert ist? Seht es euch selbst oben im Video an. Mit "Wonderland" veröffentlichte Take That mittlerweile ihr achtes Studioalbum. Hier erfahrt ihr mehr über die Platte.

