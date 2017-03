Take That präsentierten am 24. März 2017 ihr neues Album "Wonderland". Als eine der erfolgreichsten britischen Bands entführen sie uns mit ihrem achten Werk in eine wundervolle Welt. Diese bringen die Drei am 8. April 2017 auch ins deutsche Fernsehen. In der ProSieben-Show "Schlag den Star" werden Howie, Gary und Mark live performen. In der beliebten TV-Show spielen die Drei zwar außer Konkurrenz, haben die Zuschauer aber schon jetzt für sich gewonnen. Take That wird Songs ihres aktuellen Albums "Wonderland" performen und damit den Wettkampf zwischen Luke Mockridge und Attila Hildmann musikalisch befeuern.



"Wonderland" - so klingt das Take That Album

Der neue Longplayer der Band enthält 15 Tracks, inklusive der Single "Giants" und dem Opener-Track "Wonderland". Das farbenfrohe Cover gibt einen Hinweis darauf, dass sich die drei Briten auf eine musikalische Reise begeben, deren Sound von internationalen Klängen geprägt ist. Und weil wir Take That als wahre Ohrwurm-Produzenten kennen, müssen wir auch auf diesem Werk den Disco- und 80er-Synthie-Sound nicht vermissen. Wie sich dieser gelungene Mix live anhört, zeigt sich am 8. April 2017 um 20:15 Uhr live bei ProSieben.

Take That-Album "Wonderland" bestellen

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music