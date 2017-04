Seltene Gäste im deutschen TV: Am Samstag, dem 8. April 2017, waren Take That zu Gast bei der ProSieben-Show "Schlag den Star". Zwar außer Konkurenz, aber trotzdem voller Energie performten sie ihren Song "Giants" aus ihrem aktuellen Album "Wonderland". Ein weiterer Show-Act war Adel Tawil, der seinen Song "Ist da jemand" zum Besten gab. Wenn ihr am Samtag keine Zeit hattet, könnt ihr euch oben im Player den live Auftritt von Take That bei "Schlag den Star" anschauen.

Take That performen "Giants" live

Mit ihrem neuen Album "Wonderland", das erst kürzlich erschienen ist, melden sich Take That zurück. Damit knüpfen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen an ihr Album "III" an und begeistern das Publikum weiterhin als Trio. "Wonderland" ist das mittlerweile achte Studioalbum der britischen Popband. Take That geht nun zunächst in Großbritannien auf Tour um das neue Werk vorzustellen.

