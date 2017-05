Take That – We're coming to a cinema near you!

Take That sind gerade mit ihrem Album "Wonderland" auf Tour und begeistern ihre Fans weltweit. Leider kommen die deutschen Fans nicht in den Genuss, das Trio live zu erleben, aber die britische Band hat sich etwas für euch ausgedacht. Am 9. Juni 2017 laden euch Gary, Mark und Howard ins Kino ein um ihre bombastische Show auf der großen Leinwand von den besten Plätzen aus zu sehen. Sichert euch Tickets und seht das Konzert in voller Länger in ausgewählten Kinos in Deutschland.

More countries and extra cinemas now on sale – see our Wonderland show on the big screen! takethat.com/livecinema #TakeThatincinemas Ein Beitrag geteilt von Take That (@takethat) am 11. Mai 2017 um 3:57 Uhr

